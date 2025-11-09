'Coco' sobre lesión de Mier: 'Mi intención nunca fue sacarlo del partido'

El partido entre Cruz Azul y Pumas se vio envuelto en una polémica después de que Kevin Mier saliera de la cancha lastimado a consecuencia de un golpe provocado por Coco Carrasquilla, aunque únicamente le valió la tarjeta amarilla, ha pedido disculpas al arquero celeste.

"Quiero pedirle una disculpa a Kevin porque sé que mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada", dijo el panameño a TUDN.

"Creo que al final el árbitro tomó una decisión porque sabe que no fui con mala intención y él al final me queda pegando. A pesar de la jugada, quiero pedirle una disculpa porque sé que es un jugador de selección, no fue mi intención. En esa parte me voy muy triste porque no sé que tiene y me gustaría disculparme frente a él", agregó.

Posible sanción

A pesar de que para los árbitros, la falta no fue tan grave como para sacar tarjeta roja, el equipo de La Noria podría presentar una solicitud formal de inhabilitación para el jugador universitario, debido a la lesión que presenta el arquero quien salió en muletas del Estadio Cuauhtémoc.

Ahora solo quedará esperar a que den a conocer de manera oficial el estado de salud de Kevin Mier, pues se dice podría presentar una fractura, mientras que Nicolás Larcamón adelantó que el golpe ocurrió en la carilla (superficie lisa y pequeña, generalmente en un hueso, que forma parte de una articulación).