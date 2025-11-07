Arboleda y Mosquera van por el cetro nacional ligero

Los púgiles Jaime Arboleda y Orlando ‘Virus’ Mosquera disputarán el campeonato nacional ligero en el pleito estelar de la función que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en el Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon de la ciudad de Panamá.

El programa, organizado por la empresa Master Promotions será en homenaje a la gloria deportiva, el excampeón mundial Ismael Laguna.

Arboleda, con récord de 20 triunfos, cuatro derrotas, un empate y 15 nocauts, viene de una excelente presentación que tuvo el pasado 6 de septiembre en ciudad Obregón, México, donde fue privado de un triunfo y tuvo que conformarse con un empate ante el local Rosario Sánchez Terrones.

Por su parte, ‘Virus’ Mosquera, de 27 años, se presentará con marca de 15 victorias, cuatro derrotas, un empate y tres nocauts.

En otro combate de la función, el cubano Alex Sponda enfrentará al colombiano Maykol Mendoza por el campeonato latino superwelter de la FIB a 10 asaltos.

Otros boxeadores que formarán parte de la función son el puertorriqueño Derrieck Cuevas, el estadounidense RubénSoto, el japonés Yuki Asaka, el panameño Jardiel Rodriguez, la venezolana Lorena Ascanio, entre otros.