Conferencia Este de la LPF definirá sus dos últimos cupos de playoffs

Con tres partidos de forma simultánea, se disputa este sábado 8 de noviembre la última jornada de la fase regular de la Conferencia Este del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

NO DEJES DE LEER: Panamá buscará sumar puntos ante Paraguay en Mundial Sub-17 de Fútbol

Los tres encuentros iniciarán a las 8 de la noche y de estos saldrán el segundo y tercer club clasificado, ya que el primer lugar lo tiene asegurado el Plaza Amador, instalado en las semifinales de forma directa al acumular 32 puntos.



Plaza Amador enfrentará al Sporting San Miguelito, tercero con 24 enteros, que está obligado a ganar para mantener su lugar en zona de clasificación. Si los de San Miguelito no logran sumar de a tres, su pase dependerá de otros resultados.

NO DEJES DE LEER: Lamine Yamal, Pedri y Mbappé, nominados al premio The Best de la FIFA



El Alianza, segundo del Este con 25 puntos, solo necesita ganar su compromiso ante Umecit para asegurar su presencia en la liguilla. En caso de caer deberán esperar que el Sporting pierda su partido. Para Umecit, la única opción de avanzar es vencer a Alianza.



Finalmente, el Árabe Unido se medirá con el Tauro con un panorama complicado. Los colonenses necesitan ganar y esperar que Umecit pierda y que el Sporting San Miguelito caiga por dos o más goles ante Plaza Amador. Cualquier otro resultado los dejaría fuera de la siguiente fase.