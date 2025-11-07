Panamá buscará sumar puntos ante Paraguay en Mundial Sub-17 de Fútbol

Panamá saldrá este sábado con la necesidad de sumar sus primeros puntos en el Mundial Sub-17 de Fútbol, que se disputa en Catar, cuando enfrente a su similar de Paraguay.

El encuentro, correspondiente al grupo J de la competencia, está programado para las 10:15 de la mañana (hora de Panamá).

Luego de la derrota en su debut el pasado miércoles 5 de noviembre 4-1 ante Irlanda, el onceno nacional buscará sumar sus primeros puntos para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

En la fase de grupos del Mundial Sub-17, clasificarán a la segunda etapa del torneo los ganadores y los segundos lugares de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros lugares, teniendo un total de 32 oncenos.

Después del compromiso ante los guaraníes, Panamá cerrará su fase de grupos ante Uzbekistán el martes 11 de noviembre a las 8:30 de la mañana (hora de Panamá).

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), informó que este viernes la selección nacional sostuvo su último entrenamiento con miras al enfrentamiento ante Paraguay.

"Los dirigidos por Leo Pipino hicieron mucho énfasis en trabajo de balón detenido, una de las debilidades en el partido ante Irlanda y puntualmente se trabajó en cada aspecto tanto de tiro de esquina y tiros libres para estar claros en cada posible movimiento del rival. También se trabajó en las salidas con balón dominado y los espacios. También se hicieron trabajos de definición y marcación para ultimar detalles previo a lo que será el enfrentamiento ante los suramericanos", destaca la nota de la FPF.