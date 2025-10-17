Deportes - 17/10/25 - 12:00 AM

Cristiano lidera la lista Forbes y Lamine Yamal se cuela en el 'top 10'

Por: Estados Unidos EFE -

El portugués Cristiano Ronaldo volvió a liderar un año más la lista Forbes de los futbolistas mejor pagados en 2025, con 239 millones de euros, mientras que el español Lamine Yamal, de 18, entró por primera vez en el 'top 10' con 37, tal y como publicó ayer jueves la revista estadounidense.

El portugués, que lidera el ránking desde 2019, volvió a la cima en 2025 gracias a su contrato con el Al Nassr (Arabia Saudí) hasta 2027, con el que ha recibido 239 millones de euros entre sus salarios con el club y sus patrocinadores. 24 millones menos que en 2024.

La novedad del ránking está en Lamine Yamal, el más joven del elenco, con 28 millones de euros percibidos desde el Barcelona y 8,5 por sus patrocinadores.

