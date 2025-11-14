Croacia clasifica a la Copa del Mundo 2026

Croacia aseguró un lugar en la Copa del Mundo del próximo año con una victoria el viernes 3-1 que terminó con el sueño de las Islas Feroe, y los Países Bajos se acercaron a la clasificación al empatar en Polonia.

NO DEJES DE LEER: Plaza Amador y el CAI dan inicio a las semifinales de la LPF

Croacia sabía antes del inicio que evitar la derrota en Rijeka garantizaría la clasificación, pero fue sorprendida a los 16 minutos cuando Geza David Turi anotó con un disparo desviado.

El subcampeón de la Copa del Mundo 2018 se recuperó rápidamente, sin embargo, Joško Gvardiol empató al 23. Haciendo su regreso al equipo nacional después de dos años de ausencia, Petar Musa puso a Croacia adelante 2-1 después del medio tiempo con una asistencia de Josip Stanišić. En completo control, Croacia añadió un tercer gol cuando Nikola Vlašić remató de volea un preciso centro de Ivan Perišić en el segundo palo.

NO DEJES DE LEER: Selección de Fútbol de Panamá vuelve al trabajo con miras a El Salvador

Fue el último partido de las Islas Feroe en el Grupo L y el equipo terminará detrás del subcampeón, la República Checa. El equipo en segundo lugar avanza a los playoffs para la Copa del Mundo coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México.

Montenegro venció a Gibraltar 2-1 en el otro partido del grupo.