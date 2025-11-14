Selección de Fútbol de Panamá vuelve al trabajo con miras a El Salvador

Después de vencer 3-2 a Guatemala de visitante la noche del jueves, la Selección Nacional Mayor de Fútbol de Panamá volvió al trabajo en horas de la tarde de este viernes en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes (CAR), en Llano Bonito, Juan Díaz.

El equipo panameño viajó en horas de la madrugada del viernes en vuelo chárter de Guatemala a Panamá, donde descansó en el hotel de concentración para retomar los entrenamientos a partir de las 4 de la tarde.

En la práctica, encabezada por el director Thomas Christiansen y su cuerpo técnico, entrenaron los los jugadores que vieron pocos minutos o no jugaron ante Guatemala, mientras que los titulares permaneciendo en el hotel de concentración con los fisioterapeutas y médicos realizando ejercicios de recuperación.

Se espera que los entrenamientos continúen el fin de semana y el lunes, para de esta manera afrontar el crucial encuentro ante El Salvador el martes 18 de noviembre a las 8 de la noche en el Estadio Nacional Rommel Fernández. Simultáneamente Guatemala recibirá a Surinam en lo que será la última fecha de la Eliminatoria de Concacaf, la cual definirá los tres clasificados directos al muindial y los otros dos países que irán al repechaje (torneo intercontinental).

Con el triunfo ante Guatemala la noche del jueves, el onceno nacional sumó nueve puntos, igualando en el primer lugar a Surinam, que previamente derrotó por goleada de 4-0 a El Salvador, eliminándolo de toda opción de clasificación. No obstante el equipo sudamericano que compite en Concacaf aventaja en diferencia de goles con +5, mientras que Panamá tiene +2. Ya eliminados están Guatenala y El Salvador con cinco y tres unidades respectivamente.

El panorama para Panamá luce positivo ya que de ganar aseguraría uno de los dos puestos de repechaje y si Surinam pierde o empata ante Guatemala, clasificaría al mundial de forma directa.