Definida Selección Sub-17 femenina para Clasificatorio

La Selección Femenina de Fútbol Sub-17 de Panamá ya tiene su lista de futbolistas convocadas para disputar la Ronda Uno de las Clasificatorias Femeninas de Concacaf en esta categoría.

Gerard Aubí, DT de la Sub-17, entregó un listado de 21 jugadoras que estarán viendo acción en el Grupo B de la fase clasificatoria al Premundial, a disputarse en Bermudas, del 24 a 28 de febrero.

Las jugadoras que representarán al país son:

Porteras: Avril Potvin, Camila Aparicio y Raquel Gabay.

Defensas: Julianna Alvarado, Cristabella Ríos, Yasselis Magallón, Isabella Rendino, Sheris Gutiérrez y Guillehely Distancia.}

Volantes: Alexa Ortega, Gabriela Chen, Vera Batista, Natalie Farberoff, Ana Pérez, Yohanis Batista y Gabriela Rodríguez.

Delanteras: Poppy Wakefield, Shaday Mow, Kelly Zapata, Alisson Samudio y Naomi Zafrani.

Jugadoras y cuerpo técnico estarán viajando este jueves 22 de enero rumbo a Bermudas para preparar los últimos detalles previo a su debut.

Panamá Femenina Sub-17 está ubicada en el Grupo B junto a las selecciones de Bonaire, Surinam y el anfitrión Bermudas.

El objetivo para la escuadra panameña es terminar como primero del grupo y así lograr la clasificación a la siguiente fase del Campeonato Sub-17 Femenino de CONCACAF, que contará con las 12 mejores selecciones de la región.

El debut para las dirigidas por el entrenador Aubí está programado para este sábado 24 de enero cuando se enfrenten al elenco Sub-17 femenino de Bonaire, a las 1:00 p.m. hora de Panamá.

Seguidamente jugarán el lunes 26 de enero frente a Surinam, también a las 1:00 p.m. y cierran las acciones en la fase de grupos el miércoles 28 de enero frente al local Bermudas, desde las 6:00 p.m.

Todos los partidos se jugarán en el Bermudas National Sports Centre, en Hamilton.

La Ronda Uno de las Clasificatorias tienen a un total de 29 selecciones participantes, divididas en 6 grupos.

Los partidos se dividirán en cuatro países: Aruba será la sede del Grupo D, Bermudas será la sede del Grupo B, Curazao será la sede de los Grupos F y C, y Nicaragua será la sede de los Grupos A y E.

Los ganadores de cada grupo, junto a los dos mejores segundos lugares, sellarán los 8 boletos disponibles a la siguiente fase del Premundial Sub-17 Femenino de CONCACAF, donde estarán viendo acción los 12 mejores equipos de la región por el pase al Mundial.

Panamá buscará lograr uno de los cuatro cupos que ofrece el Premundial Sub-17 Femenino de Concacaf a la próxima Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.