Deportes - 11/2/26 - 12:00 AM

Dereck Gómez, de Coclé, el ‘Lanzador del Año’ 2026

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

El lanzador coclesano Dereck Gómez logró anexarse otro premio individual en su joven carrera deportiva, al ser escogido como el ‘Lanzador del Año’ 2026 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que Gómez ganó esta distinción tras la suma de los votos de la prensa deportiva, la afición que emitió su voto en redes sociales y la Junta Directiva de Fedebeis.

Gómez tuvo marca de 6 ganados y 0 perdidos, con baja efectividad y guiando a Coclé en la Ronda Regular.

En la votación, Gómez tuvo 36.92%, seguido de Cristian González (32.22%) y Joshua Martínez (11.57%).

Te puede interesar

Serena Williams podría regresar al tenis

Serena Williams podría regresar al tenis

 Febrero 10, 2026
Medias Rojas siguen realizando movimientos

Medias Rojas siguen realizando movimientos

 Febrero 10, 2026
‘Es una bendición estar en esta posición’: Kenneth Walker

‘Es una bendición estar en esta posición’: Kenneth Walker

 Febrero 10, 2026
Panamá busca hoy ante Nicaragua su pase al Mundial Sub-17 de Fútbol

Panamá busca hoy ante Nicaragua su pase al Mundial Sub-17 de Fútbol

 Febrero 10, 2026
Piratas fichan al veterano Marcell Ozuna

Piratas fichan al veterano Marcell Ozuna

 Febrero 10, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza

Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza