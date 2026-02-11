Dereck Gómez, de Coclé, el ‘Lanzador del Año’ 2026

El lanzador coclesano Dereck Gómez logró anexarse otro premio individual en su joven carrera deportiva, al ser escogido como el ‘Lanzador del Año’ 2026 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que Gómez ganó esta distinción tras la suma de los votos de la prensa deportiva, la afición que emitió su voto en redes sociales y la Junta Directiva de Fedebeis.

Gómez tuvo marca de 6 ganados y 0 perdidos, con baja efectividad y guiando a Coclé en la Ronda Regular.

En la votación, Gómez tuvo 36.92%, seguido de Cristian González (32.22%) y Joshua Martínez (11.57%).