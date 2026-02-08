Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Panamá- Una mujer, de 25 años falleció la madrugada de este domingo tras ser arrollada por el conductor de un vehículo en la carretera 'Rodolfo F. Chirarí', en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

La prueba con el alcoholímetro practicada por las unidades de tránsito de la Policía Nacional (PN) al conductor del automóvil involucrado, reveló una concentración superior a 41 mg/l de alcohol en la sangre.

La víctima viajaba como pasajera en un sedán rojo estacionado en uno de los carriles de la carretera 'Rodolfo F. Chirarí', luego de que este fue colisionado por alcance por otro vehículo.

Mientras ambos conductores discutían sobre quién era el responsable del accidente, la mujer decidió bajar del vehículo, desde asiento del lado izquierdo que ocupaba.

En ese preciso momento, la mujer fue arrollada por el conductor de otro vehículo. El impacto arrojó el cuerpo de la víctima a más de 50 metros de distancia del punto del accidente.

El mayor Amadis González, jefe de la seccional de tránsito de la Policía Nacional en Arraiján, indicó que el conductor implicado en este caso fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Añadió que este año cuatro personas han perdido la vida en el distrito de Arraiján por accidentes de tránsito.

Indicó además que los conductores que transitan por la carretera 'Rodolfo F. Chirarí' deben tener presente que el límite de velocidad es de 80 kilómetros por hora.



