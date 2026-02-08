Sucesos - 08/2/26 - 03:05 PM

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

La camioneta, de color gris, colisionó de frente contra el barandal del puente, luego de que su conductor perdió el control del volante por razones que se desconocen y uno de los ocupantes salió proyectado.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Un accidente de tránsito registrado la tarde de este domingo en la vía Interamericana, a la altura del sector de Corona, en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, dejó el saldo de una persona muerta y tres lesionadas.

En este accidente, la camioneta, de color gris, colisionó de frente contra el barandal del puente, en dirección al interior del país, luego de que su conductor perdió el control del volante por razones que se desconocen, se pasa al carril contrario y uno de los ocupantes salió proyectado tras el fuerte impacto contra la estructura, falleciendo en la escena.

Los heridos fueron evacuados hacia la policlínica 'Dr. Juan Vega Méndez' de la Caja de Seguro Social (CSS) en el distrito de San Carlos en ambulancias del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) 911.

Según los primeros informes, en el vehículo accidentado viajaban tres hombres y una mujer.

 

 

