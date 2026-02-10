Panamá busca hoy ante Nicaragua su pase al Mundial Sub-17 de Fútbol

Panamá buscará hoy martes su clasificación al Mundial Sub-17 de Fútbol cuando enfrente a su similar de Nicaragua en partido correspondiente al grupo B del Premundial de Concacaf.

El encuentro está programado para las 8 de la noche en el COS Sports Plaza de la ciudad de Panamá.

Tanto Panamá como Nicaragua tienen seis puntos, luego de ganar sus dos primeros compromisos.

No obstante, la selección dirigida por el exseleccionado mundialista Felipe Baloy tiene mejor diferencia de goles con +11, mientras que los pinoleros tienen +9.

A la selección de Panamá solo le basta un empate ante Nicaragua para asegurar el primer lugar del grupo y el pase al mundial de la categoría.

De concretarse la clasificación, sería la quinta ocasión en que Panamá avanza a un mundial de la categoría Sub-17.

Panamá ha clasificado a los mundiales Sub-17 de Fútbol en los años 2011, 2013, 2023 y 2025.

Al igual que el año pasado, el Mundial Sub-17 de Fútbol se disputará este año en Catar.

En el primer partido de este torneo Premundial, Panamá venció a Dominica el pasado jueves 6-1.

En este partido, el ataque de Panamá estuvo liderado por Thiago Chalmers, quien anotó tres goles. También marcaron Oliver Pinzón, Alexander Tull y Arian Reyes.

En el segundo encuentro de la selección nacional, disputado el pasado sábado, Panamá superó a Anguila 6-0.