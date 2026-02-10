Deportes - 10/2/26 - 12:00 AM

Panamá busca hoy ante Nicaragua su pase al Mundial Sub-17 de Fútbol

La selección nacional solo necesita un empate para asegurar la clasificación a la máxima competencia de la categoría.

 

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá buscará hoy martes su clasificación al Mundial Sub-17 de Fútbol cuando enfrente a su similar de Nicaragua en partido correspondiente al grupo B del Premundial de Concacaf.

El encuentro está programado para las 8 de la noche en el COS Sports Plaza de la ciudad de Panamá.

NO DEJES DE LEER: Seattle cobra revancha y conquista el segundo Súper Bowl en su historia

Tanto Panamá como Nicaragua tienen seis puntos, luego de ganar sus dos primeros compromisos.

No obstante, la selección dirigida por el exseleccionado mundialista Felipe Baloy tiene mejor diferencia de goles con +11, mientras que los pinoleros tienen +9.

A la selección de Panamá solo le basta un empate ante Nicaragua para asegurar el primer lugar del grupo y el pase al mundial de la categoría.

Te puede interesar

Seattle cobra revancha y conquista el segundo Súper Bowl en su historia

Seattle cobra revancha y conquista el segundo Súper Bowl en su historia

 Febrero 08, 2026
Trump dice que espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

Trump dice que espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

 Febrero 08, 2026
El Barça de Flick impone su jerarquía ante Mallorca y amplía ventaja

El Barça de Flick impone su jerarquía ante Mallorca y amplía ventaja

 Febrero 07, 2026
Rodrygo sufre lesión en su pierna derecha y estará unos 10 días de baja

Rodrygo sufre lesión en su pierna derecha y estará unos 10 días de baja

 Febrero 06, 2026
Sam Darnold y Drake Maye cumplen expectativas. Sólo uno ganará el Súper Bowl

Sam Darnold y Drake Maye cumplen expectativas. Sólo uno ganará el Súper Bowl

 Febrero 06, 2026

De concretarse la clasificación, sería la quinta ocasión en que Panamá avanza a un mundial de la categoría Sub-17.

Panamá ha clasificado a los mundiales Sub-17 de Fútbol en los años 2011, 2013, 2023 y 2025.

NO DEJES DE LEER: Trump dice que espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

Al igual que el año pasado, el Mundial Sub-17 de Fútbol se disputará este año en Catar.

En el primer partido de este torneo Premundial, Panamá venció a Dominica el pasado jueves 6-1.

En este partido, el ataque de Panamá estuvo liderado por Thiago Chalmers, quien anotó tres goles. También marcaron Oliver Pinzón, Alexander Tull y Arian Reyes.

En el segundo encuentro de la selección nacional, disputado el pasado sábado, Panamá superó a Anguila 6-0.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí