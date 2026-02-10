‘Es una bendición estar en esta posición’: Kenneth Walker

Después de conquistar el Súper Bowl LX, el corredor -ganador del premio al Jugador Más Valioso del partido- Kenneth Walker III, habló en conferencia de prensa y compartieron sus emociones.

Walker, que tuvo una noche de 135 yardas en 27 acarreos (además de 26 yardas en dos recepciones), fue la pieza fundamental de los Halcones Marinos para penetrar la defensiva de los Patriots de Nueva Inglaterra.

“Es una bendición estar en esta posición y poner mi nombre en esta lista de ganadores como corredores”.

“K9”, como es apodado, mencionó que “tengo que darle crédito a la línea ofensiva, los receptores y el ala cerrada, hicieron su trabajo y lograron que mi trabajo sea más fácil”.

Además, destacó la hermandad que se creó en el equipo desde la llegada del entrenador Mike Macdonald.