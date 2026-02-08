Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Panamá- Este domingo amaneció sangriento. Una nueva víctima por accidente de tránsito se registró en Chiriquí. En esta ocasión se trata de un hombre de entre 30 y 35 años, el cual murió tras lanzarse del cabezal de un camión articulado que él mismo conducía, en la vía Interamericana, a la altura del puente sobre el río Chiriquí.

Extraoficialmente se informó que, aparentemente, el conductor del camión, por razones que se desconocen, perdió el control del volante y el articulado chocó contra los jerseys internos que dividen los cuatro carriles de la vía rápida. Aparentemente, el hombre, al ver lo que ocurría, se lanzó de la cabina del camión, presuntamente para salvar su vida, pero en lugar de eso, murió en el puente que sirve de límite natural entre los corregimientos de Chiriquí y Las Lomas.

Al lugar se presentaron paramédicos, pero el hombre ya estaba muerto, por lo que se convocó a especialistas de Accidentología del Ministerio Público para que efectuaran la planimetría del hecho, así como a peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), para que adelantaran la diligencia de levantamiento del cadáver.

Las diligencias deben determinar si el conductor murió atropellado por el camión o si se golpeó con los jersey al caer.

Con este caso ya suman 10 muertos por accidente de tránsito en la provincia de Chiriquí en lo que va de este año, y es el segundo del mes de febrero.