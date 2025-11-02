Dodgers disfruta el bicampeonato y el surgimiento de su dinastía

Algunos peloteros ni siquiera podían creerlo. Otros trataban de asimilarlo y todos festejaban más que ninguna otra vez el bicampeonato de Los Angeles Dodgers en una de las más dramáticas Series Mundiales de los últimos tiempos.

Los Dodgers se convirtieron en el primer equipo que gana el título del beisbol de las Grandes Ligas de manera consecutiva en 25 años, al vencer en el Juego 7, en 11 entradas, a los Toronto Blue Jays.

Así, los Dodgers completaron una de las remontadas más épicas que se recuerden y los Blue Jays se quedaron a dos outs en la parte alta del noveno inning de conquistar su tercera corona de Serie Mundial en la historia de la franquicia; primera en 32 años.

“Estoy eufórico y muy orgulloso de nuestro equipo, de nuestros chicos, de cómo luchamos, y hemos logrado algo que no se veía desde hace décadas”, dijo Dave Roberts, quien sumó su tercer campeonato como manager de los Dodgers. “Hubo muchos momentos de tensión y el partido pudo haber cambiado por completo, pero seguimos luchando y los chicos respondieron de maravilla.

“Podría seguir hablando sin parar de las grandes jugadas, de las grandes actuaciones”, agregó. “Es uno de los mejores partidos en los que he participado, de toda la serie y de lo que hicieron los Blue Jays. Nos dieron todo lo que tenían y son una organización de primera clase”.

Sí, los Dodgers tuvieron muchos momentos y peloteros históricos. Un lanzador como Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso que les salvó la Serie Mundial.

También tuvieron al héroe del Juego 7, Miguel Rojas, quien conectó el jonrón en la parte alta del noveno episodio para empatar el partido que ya parecía decidido, y en la parte baja del mismo inning hizo una jugada en home que evitó la derrota.

Rojas jugó con molestias en el hombro apenas su segundo partido de la Serie Mundial y el segundo desde la Serie Divisional.

“Me siento orgulloso de mí mismo”, dijo Rojas. “Siempre estuve preparado, concentrado, haciendo mis prácticas de bateo para estar listo en el momento que me necesitaran”.

También habrá que considerar con el bat y con el guante a Will Smith, quien pegó el jonrón ganador y se convirtió en el primer receptor que trabaja 74 entradas en un Clásico de Otoño; es decir, fue el catcher en absolutamente todos los pitcheos de los Dodgers, algo que parece increíble si se considera un Juego 3 de 18 innings y el decisivo de 11.

“Siempre soñé con estos momentos”, dijo Smith. “Voy a recordarlo para siempre”.

Y también será recordado por siempre el campeonato que para muchos sella una dinastía que además comenzará la próxima temporada ya como favorito inmediato para buscar el tercer título.

Pero, por lo pronto, el festejo con el desfile oficial por las principales calles de Los Angeles será este mismo lunes, a partir de las 11:00 horas, tiempo del Pacífico.

“Hemos creado algo realmente especial, de eso estoy seguro”, dijo Roberts. “Estoy orgulloso de los jugadores, de la afición, del trabajo de buscadores de talento, del desarrollo de jugadores, de todo”.

“Lograr lo que hemos conseguido en tan poco tiempo es realmente extraordinario”, añadió. “Supongo que ya será cosa de los expertos y de la afición si se trata de una dinastía o no… Ahora mismo simplemente hay que disfrutarlo”.