Panamá hace historia en la First Global Challenge

Panamá, Venezuela, México y Camerún ganaron la Medalla de Oro como alianza en esta gran competencia global de robótica, obteniendo el Primer Lugar.

Esta competencia se caracteriza, además de por la ciencia y tecnología, por el trabajo colaborativo y las alianzas entre países para afrontar unidos los retos de esta justa, que este año tenía como temática "Eco Equilibrium" o "Equilibrio Ecológico".

Los jóvenes calificaron esta alianza ganadora como la "Fuerza Latina". La Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (FUNDESTEAM) felicita a Panamá por este gran triunfo, así como a Venezuela, México y Camerún por el extraordinario desempeño como Alianza Ganadora.