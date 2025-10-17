Deportes - 17/10/25 - 12:00 AM

Dodgers ganan y están a un paso de avanzar de nuevo a la Serie Mundial

Por: Los Angeles EFE -

Tommy Edman conectó un sencillo que rompió un empate ante el potente novato Jacob Misiorowski en la sexta entrada de dos carreras, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 3-1 para tomar una ventaja de 3-0 en su Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Ángeles se acercó a una victoria de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Filis de Filadelfia de 2009. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York de 1998-2000 ganaron tres seguidos.

El cuarto juego se juega hoy viernes a las 7:38 de la noche (hora de Panamá). Solo un equipo de las Grandes Ligas ha superado una desventaja de 3-0 en postemporada: los Medias Rojas de Boston de 2004 contra los Yankees.

