Dodgers y Azulejos, con la Serie Mundial empatada, vuelven a medirse hoy

<p>El júbilo todavía resonaba en el Dodger Stadium cuando el lunes se convirtió en martes y los Azulejos de Toronto entraron en su vestuario. Su derrota en 18 entradas en el tercer juego pareció un revés monumental que podría haber decidido ya la Serie Mundial.

Fue entonces cuando Vladimir Guerrero Jr. dio un paso al frente y le dijo a su equipo exactamente lo que necesitaba escuchar.

A pesar de todo su dramatismo, el tercer juego no era más importante que el cuarto.

“Fui el último en entrar”, dijo Guerrero. “Vi a todos con la cabeza baja. Dije, ‘vamos, hermano, cabeza arriba. No ha terminado todavía. No ha terminado todavía. Tienen que ganar cuatro. Cuatro juegos. Tienes que ganar cuatro juegos para ganar la Serie Mundial. No ha terminado’”.

El líder de los Azulejos respaldó su mensaje con actos, al conectar otro jonrón oportuno el martes por la noche, esta vez contra Shohei Ohtani.

Y después de nueve entradas soberbias jugadas en menos de tres horas ordenadas, estos Azulejos empeñosos han igualado la Serie Mundial nuevamente.

El dominicano Guerrero conectó un jonrón de dos carreras contra Ohtani en la tercera entrada , Shane Bieber lanzó pelota de cuatro hits hasta la sexta, y los Azulejos se recuperaron con una victoria de 6-2 sobre los Dodgers.

Addison Barger sumó dos hits e impulsó una carrera por los Azulejos, campeones de la Liga Americana, quienes se recuperaron con calma de su desgarradora derrota de madrugada con un trabajo estelar en el plato y en el montículo.

“Después de lo que podría ser una derrota devastadora anoche, fue un placer absoluto presentarse hoy y ver que nadie cambia”, dijo Bieber. “Nadie nunca vacila. Nadie nunca duda. Es el mismo grupo de chicos cada día” .

Al propinarles el revés a los Dodgers, los Azulejos recuperaron la ventaja de local y garantizaron que el trofeo de la Serie Mundial se entregará en el Rogers Centre.

"Creo en este equipo, hombre”, dijo Guerrero, quien allanó el camino al triunfo con su séptimo jonrón de la postemporada. “Este equipo es algo especial”.

El quinto juego está programado para este miércoles en el Dodger Stadium. El sexto se realizará en Toronto el viernes.