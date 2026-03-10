Dominicana avanza a cuartos de final

Fernando Tatis Jr. no quiso quedarse atrás en la maquinaria ofensiva de la República Dominicana en el Clásico Mundial de béisbol.

El “Niño” conectó un grand slam e impulsó seis carreras, y los dominicanos aseguraron un lugar en los cuartos de final al apabullar el lunes 10-1 a Israel.

Tatis vació las bases con su jonrón en la segunda entrada ante un cambio de 78,5 mph de Ryan Prager. El astro de los Padres de San Diego se quedó de pie en el plato y admiró su batazo indiscutible por encima del muro del jardín izquierdo del loanDepot park de Miami.