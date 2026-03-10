Deportes - 10/3/26 - 12:00 AM

Edmundo Sosa sobre Panamá en el Clásico: ‘Fue un fracaso total’

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Después de un triste final para Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el que quedó eliminado oficialmente tras su derrota 4-3 ante Colombia, las reacciones no se hicieron esperar.

Uno de los que aceptó la decepcionante actuación de Panamá en el torneo fue el grandes ligas Edmundo Sosa, de los Filis de Filadelfia.

“Pienso que fue un fracaso total. Teníamos un grupo de jóvenes bastante bueno en el que cada pieza estaba en su lugar. Batallamos, jugamos nuestro juego, vinimos de menos a más”, manifestó Sosa.

“Es algo que en este torneo me di cuenta que no puede pasar. Es un torneo donde hay que jugar desde el día uno de la mejor manera, donde hay que ejecutar las pequeñas cosas del juego, donde no hay tiempo para estar pensando simplemente en salir, divertirse y jugar”, agregó Sosa.

Sobre su actuación personal, Sosa no está conforme y piensa que no se pudo adaptar rápidamente.

“En lo personal pienso que me costó un poquito adaptarme temprano en los juegos y lamentablemente fue un fracaso total”, concluyó el versátil jugador de los Filis de Filadelfia en las Grandes Ligas.

Panamá necesitaba un triunfo sobre Colombia para mantener posibilidades de avanzar a la siguiente fase del Clásico Mundial,

No obstante, con la derrota, la selección nacional quedó oficialmente eliminada con marca de 1-3 y con el riesgo de tener que jugar el torneo clasificatorio para entrar al próximo Clásico Mundial de 2029.

