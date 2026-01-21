Edward Cedeño podría estar hasta cinco meses fuera por lesión muscular

Las alarmas se encendieron el pasado viernes tras conocerse una posible lesión de Edward Cedeño durante su primer entrenamiento con el Albacete, club al que llegó en condición de préstamo procedente de la Unión Deportiva Las Palmas.

Este martes, varios medios locales de Albacete informaron nuevamente sobre el estado físico del volante panameño, señalando que, tras realizarse pruebas médicas, se habría confirmado una rotura completa del bíceps femoral, lesión que lo llevaría al quirófano y lo mantendría inactivo entre cuatro y cinco meses.

🟦 A la espera del parte médico oficial

Hasta el momento, el Albacete Balompié no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación médica de Cedeño, aunque se espera que el club se pronuncie en los próximos días para aclarar el alcance real de la lesión.

La noticia genera especial preocupación, ya que existía gran expectativa por el rendimiento del mediocampista en su nuevo equipo, luego de una etapa con poca continuidad en la UD Las Palmas.

🟦 Pocos minutos en la temporada

En lo que iba de la Segunda División de España, Edward Cedeño disputó apenas siete partidos con Las Palmas, seis de ellos ingresando como suplente. Además, quedó fuera de la convocatoria en seis encuentros, acumulando solo 95 minutos en cancha.

🟦 Impacto en la Selección de Panamá

A nivel internacional, Cedeño ha sido parte de las recientes convocatorias de la Selección de Panamá, bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen, en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

De confirmarse la gravedad de la lesión, quedará en duda si el mediocampista podrá recuperarse a tiempo y ser considerado para integrar la lista final rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.