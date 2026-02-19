El Atlético sufre y empata en Brujas

El Atlético de Madrid empató ante el Club Brujas en un sufrido partido que parecía tener encarrilado tras marcharse 0-2 al descanso pero que el equipo belga supo remontar con dos goles rápidos al principio del segundo tiempo y un tercer tanto en los minutos finales para compensar un gol en propia puerta.

Los goles del Atlético fueron de Julián Álvarez (8' Pen), Ademola Lookman (45'+4') y Joel Ordóñez (79' auto gol).

Por el Brujas marcaron Raphael Onyedika (51'), Nicolo Tresoldi (60') y Christos Tzolis (89').