Deportes - 19/2/26 - 12:00 AM

El Atlético sufre y empata en Brujas

El Atlético de Madrid empató ante el Club Brujas en un sufrido partido que parecía tener encarrilado tras marcharse 0-2 al descanso pero que el equipo belga supo remontar con dos goles rápidos al principio del segundo tiempo y un tercer tanto en los minutos finales para compensar un gol en propia puerta.

Los goles del Atlético fueron de Julián Álvarez (8' Pen), Ademola Lookman (45'+4') y Joel Ordóñez (79' auto gol).

Por el Brujas marcaron Raphael Onyedika (51'), Nicolo Tresoldi (60') y Christos Tzolis (89').

FIFA va tras jugadores que se tapan la boca para proferir insultos racistas

 Febrero 18, 2026
Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

 Febrero 18, 2026
Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Febrero 18, 2026
Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

 Febrero 18, 2026
Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

 Febrero 18, 2026

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

