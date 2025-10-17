El fútbol participará en cinco modalidades de Guatemala 2025

El fútbol es uno de los deporte de conjunto con mayor actividad en los Juegos Deportivos Centroamericanos que se disputarán a partir de hoy viernes en Guatemala como sede principal.

En Guatemala 2025, e´ste deporte verá acción en el Futsal Masculino, Futsal Femenino, Sub-20 Masculino, Sub-23 Femenino y Fútbol Playa Masculino.

Para el fútbol, las competencias inician hoy mismo con los partidos de la Selección de Fútbol Playa, a disputarse en las canchas de arena del Complejo Deportivo Greenfield, en Ciudad de Guatemala.

Hoy viernes Panamá enfrentará en fútbol playa al anfitrión Guatemala, en un partido programado para jugarse a las 11:00 a.m. hora de Panamá.

Los guerreros de la arena, comandados por el entrenador Ángel Williams, vuelven a jugar este sábado 18 de octubre frente El Salvador, a las 1:00 p.m.

Los integrantes de la Selección de Fútbol Playa son: Jaime Londoño, Abdiel Escobar, Alberto Kelly, Ameth Ramos, Eliécer García, José Escobar, Juan Loaiza, Luis Quintero, Nagdiel Del Rosario, Neftalí Díaz, Rafael García, Roodney Ramos y Xavier García.

El fútbol masculino (Sub-20) y femenino (Sub-23) iniciarán sus competencias el lunes 20 de octubre, mientras que el futsal femenino y masculino arrancarán el sábado 25 de octubre.