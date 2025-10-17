Deportes - 17/10/25 - 12:00 AM

El fútbol participará en cinco modalidades de Guatemala 2025

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El fútbol es uno de los deporte de conjunto con mayor actividad en los Juegos Deportivos Centroamericanos que se disputarán a partir de hoy viernes en Guatemala como sede principal.

En Guatemala 2025, e´ste deporte verá acción en el Futsal Masculino, Futsal Femenino, Sub-20 Masculino, Sub-23 Femenino y Fútbol Playa Masculino.

Para el fútbol, las competencias inician hoy mismo con los partidos de la Selección de Fútbol Playa, a disputarse en las canchas de arena del Complejo Deportivo Greenfield, en Ciudad de Guatemala.

Hoy viernes Panamá enfrentará en fútbol playa al anfitrión Guatemala, en un partido programado para jugarse a las 11:00 a.m. hora de Panamá.

Los guerreros de la arena, comandados por el entrenador Ángel Williams, vuelven a jugar este sábado 18 de octubre frente El Salvador, a las 1:00 p.m.

Los integrantes de la Selección de Fútbol Playa son: Jaime Londoño, Abdiel Escobar, Alberto Kelly, Ameth Ramos, Eliécer García, José Escobar, Juan Loaiza, Luis Quintero, Nagdiel Del Rosario, Neftalí Díaz, Rafael García, Roodney Ramos y Xavier García.

Te puede interesar

Lucha olímpica, lista para los Juegos Centroamericanos

Lucha olímpica, lista para los Juegos Centroamericanos

 Octubre 16, 2025
Guatemala afina detalles para inicio de Juegos Centroamericanos 2025

Guatemala afina detalles para inicio de Juegos Centroamericanos 2025

 Octubre 16, 2025
La Selección de Panamá debe ganar y anotar la mayor cantidad de goles posibles

La Selección de Panamá debe ganar y anotar la mayor cantidad de goles posibles

 Octubre 16, 2025
Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub-20

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub-20

 Octubre 16, 2025
Thomas Christiansen se ha quedado sin lectura

Thomas Christiansen se ha quedado sin lectura

 Octubre 16, 2025

El fútbol masculino (Sub-20) y femenino (Sub-23) iniciarán sus competencias el lunes 20 de octubre, mientras que el futsal femenino y masculino arrancarán el sábado 25 de octubre.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas