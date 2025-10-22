Deportes - 22/10/25 - 12:00 AM

El surf y el atletismo sumaron doradas en Guatemala 2025

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá cosechó seis medallas de oro en la jornada de ayer martes de los Juegos Deportivos Centroamericanos que se disputan en Guatemala.

En la jornada de ayer, el deporte del surf fue el protagonista con cinco medallas de oro.

En el Padelboard Race, rama femenina, la ganadora fue Stephanie Bodden, mientras que en la masculina de esta especialidad el primer puesto fue para Edonays Caballero.

En la categoría del Bodyboard, Verónica Correa lideró el podio al ganar la final en la rama femenina.

Por su parte, Edwin Núñez consiguió la presea dorada en la rama masculina del Bodyboard.

En la final de longboard, Agustín Cedeño logró la presea dorada en las playas de Monterrico.

Por su lado, el atletismo sumó otra medalla de oro por intermedio de Nathalee Aranda, quien ocupó el primer lugar del Salto de Longitud femenino.

Aranda, además de ganar la medalla de oro, impuso récord centroamericano con un salto de 6.22 metros.

Thelma Fuentes (6.22 mts) y Danisha Chimilio (5.91 mts) de Guatemala se adjudicaron plata y bronce respectivamente.

En el medallero, la delegación panameña se mantiene en la tercera posición con 25 medallas de oro, 21 de plata y 20 de bronce para un total de 66 preseas.

