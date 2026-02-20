Toña Is realiza convocatoria para segundo juego de Eliminatoria Mundialista

Toña Is, directora técnica de la Selección Mayor Femenina de fútbol de Panamá, hizo su convocatoria de jugadoras para el segundo encuentro de la Eliminatoria Mundialista, el cual será ante San Cristóbal y Nieves el próximo 4 de marzo.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que la técnica Is convocó a 23 jugadoras para el partido, el cual se disputará el 4 de marzo en Basseterre, capital de San Cristóbal y Nieves y que será el segundo partido de la Selección Nacional, luego de su triunfo por 6-1 el pasado 30 de noviembre ante Curazao.

NO DEJES DE LEER: Equipo de Panamá para el Clásico estará al completo el 1 de marzo en EE.UU.

Para este partido, Is ha seleccionado a 8 jugadoras de la LFF y a 15 legionarias, de las cuales 19 estuvieron en el primer partido ante Curazao.

La selección femenina será concentrada el lunes 23 de febrero por la tarde en un hotel de la Ciudad de Panamá y entrenará de martes a viernes en el Yappy Park en horas de la mañana.

El sábado tendrá descanso, mientras que el domingo 1 de marzo será el último entrenamiento en Panamá, en este caso en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol.

NO DEJES DE LEER: Sporting no jugará esta semana LPF y prepara la vuelta ante el Galaxy

El lunes por la mañana estará emprendiendo el viaje rumbo a San Cristóbal y Nieves, donde jugará el miércoles 4 de marzo.

Panamá integra el grupo E de esta eliminatoria y deberá ocupar la primera posición para clasificar directamente al Mundial de Brasil 2027. Además de Curazao y San Cristóbal y Nieves, Panamá enfrentará en este grupo a Cuba y Aruba.

Porteras: Farissa Córdoba, Sasha Fábrega e Isabella Morey.

Defensas: Arlén Hernández, Rebeca Espinosa, Wendy Natis, Carina Baltrip Reyes, Hilary Jaén, Mickeylis Gutiérrez y Katherine Castillo.

Volantes: Deysiré Salazar, Karla Riley, Marta Cox, Alexis Pashales, Carmen Montenegro y Schiandra González.

Delanteras: Katherin Parris, Riley Tanner, Shayaris Camarena, Ericka Araúz, Kenia Rangel, Sherline King y Ana Quintero.