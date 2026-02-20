Infielder Jonathan Araúz se reporta a entrenamientos para el Clásico Mundial

El exgrandes ligas Jonathan Araúz se reportó este viernes a los entrenamientos de la Selección de Panamá con miras al Clásico Mundial de Béisbol, el cual se disputará en el mes de marzo.

Araúz estuvo presente en la práctica de Panamá, la cual tuvo como sede el Estadio Mariano Rivera y en donde en horas de la noche tenía programado un partido de fogueo ante la preselección de Panamá Oeste.

Con la adición de Araúz, el infield panameño se fortalece para el torneo internacional que se avecina, en el que Panamá está ubicado en el grupo A, con sede en Puerto Rico.

"Feliz de estar nuevamente con Panamá para el Clásico Mundial. Estuve en el clásico pasado. No se logró el objetivo pero esta es una experiencia nueva y esperemos que esta vez podamos lograr avanzar", declaró Araúz a la prensa deportiva panameña.

Araúz, quien se convirtió en el pelotero panameño N.°64 en Grandes Ligas, manifestó que conversó con el manager José Mayorga y le expresó su disposición de ayudar al equipo tanto en la ofensiva como en la defensa.

El infielder panameño no se había podido unir al equipo debido a que se encontraba en República Dominicana trabajando su parte física y el área del bateo.

En el grupo A, Panamá tendrá que enfrentar a Puerto Rico, Canadá, Cuba y Colombia.

El debut de Panamá será el viernes 6 de marzo a las 11 de la mañana (hora de Panamá) ante Cuba. El sábado 7 jugará ante Puerto Rico a las 6 de la tarde; el domingo 8 enfrentará a Canadá a las 6 p.m.; y cerrará la fase de grupos el lunes 9 ante Colombia a las 11 a.m.

No obstante, previo a los juegos del Clásico Mundial, Panamá tendrá partidos de exhibición en Estados Unidos. El primero será el martes 3 de marzo ante los Yankees de Nueva York en el George M. Steinbrenner Field, en Tampa, Florida.

El segundo juego de exhibición será el miércoles 4 de marzo ante los Tigres de Detroit en el Publix Field Marchant Stadium, en Lakeland, Florida.

Posteriormente, el equipo panameño se trasladará a San Juan, Puerto Rico, donde tendrá una práctica el jueves 5 de marzo y estar lsto para su debut el 6 de marzo.