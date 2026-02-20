Deportes - 20/2/26 - 06:59 PM

Infielder Jonathan Araúz se reporta a entrenamientos para el Clásico Mundial

El exgrandes ligas panameño se encontraba entrenando en República Dominicana.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

El exgrandes ligas Jonathan Araúz se reportó este viernes a los entrenamientos de la Selección de Panamá con miras al Clásico Mundial de Béisbol, el cual se disputará en el mes de marzo.

Araúz estuvo presente en la práctica de Panamá, la cual tuvo como sede el Estadio Mariano Rivera y en donde en horas de la noche tenía programado un partido de fogueo ante la preselección de Panamá Oeste.

Con la adición de Araúz, el infield panameño se fortalece para el torneo internacional que se avecina, en el que Panamá está ubicado en el grupo A, con sede en Puerto Rico.

NO DEJES DE LEER: Sporting no jugará esta semana LPF y prepara la vuelta ante el Galaxy

"Feliz de estar nuevamente con Panamá para el Clásico Mundial. Estuve en el clásico pasado. No se logró el objetivo pero esta es una experiencia nueva y esperemos que esta vez podamos lograr avanzar", declaró Araúz a la prensa deportiva panameña.

Araúz, quien se convirtió en el pelotero panameño N.°64  en Grandes Ligas, manifestó que conversó con el manager José Mayorga y le expresó su disposición de ayudar al equipo tanto en la ofensiva como en la defensa.

Te puede interesar

Neymar ya insinúa la opción del retiro de las canchas

Neymar ya insinúa la opción del retiro de las canchas

 Febrero 20, 2026
El PSG no apelará sentencia que le obligó a pagar a Mbappé $61 millones

El PSG no apelará sentencia que le obligó a pagar a Mbappé $61 millones

Febrero 20, 2026
Entrenador del Bayern Munich fustiga a Mourinho por cuestionar a Vinícius

Entrenador del Bayern Munich fustiga a Mourinho por cuestionar a Vinícius

 Febrero 20, 2026
Infielder Jonathan Araúz se reporta a entrenamientos para el Clásico Mundial

Infielder Jonathan Araúz se reporta a entrenamientos para el Clásico Mundial

 Febrero 20, 2026
Carlos Alcaraz disputará el título de Abierto de Catar

Carlos Alcaraz disputará el título de Abierto de Catar

 Febrero 20, 2026

El infielder panameño no se había podido unir al equipo debido a que se encontraba en República Dominicana trabajando su parte física y el área del bateo.

En el grupo A, Panamá tendrá que enfrentar a Puerto Rico, Canadá, Cuba y Colombia.

NO DEJES DE LEER: Toña Is realiza convocatoria para segundo juego de Eliminatoria Mundialista

El debut de Panamá será el viernes 6 de marzo a las 11 de la mañana (hora de Panamá) ante Cuba. El sábado 7 jugará ante Puerto Rico a las 6 de la tarde; el domingo 8 enfrentará a Canadá a las 6 p.m.; y cerrará la fase de grupos el lunes 9 ante Colombia a las 11 a.m.

No obstante, previo a los juegos del Clásico Mundial, Panamá tendrá partidos de exhibición en Estados Unidos. El primero será el martes 3 de marzo ante los Yankees de Nueva York en el George M. Steinbrenner Field, en Tampa, Florida.

El segundo juego de exhibición será el miércoles 4 de marzo ante los Tigres de Detroit en el Publix Field Marchant Stadium, en Lakeland, Florida.

Posteriormente, el equipo panameño se trasladará a San Juan, Puerto Rico, donde tendrá una práctica el jueves 5 de marzo y estar lsto para su debut el 6 de marzo.

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio

¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio
Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval

Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval