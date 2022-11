Enzo Fernández: "Estoy feliz por el gol y por la victoria"

El centrocampista Enzo Fernández se mostró "feliz" por el gol logrado y la victoria obtenida por Argentina sobre México que acerca a la albiceleste a los octavos de final de Qatar 2022.

"Estoy feliz por el gol, muy feliz y también por la victoria", indicó el jugador del Benfica que sentenció la victoria de Argentina.

Enzo recibió un balón de Messi y con un gran disparo batió por segunda vez a Memo Ochoa. "Messi me dijo que me acercara a jugar y después me felicitó", añadió Enzo Fernández.

