Deportes - 23/12/25 - 12:00 AM

España cierra el año como líder del ránking FIFA

Por: España EFE -

España terminará 2025 como el mejor equipo masculino en el ránking de la FIFA.

Hubo cambios limitados en el nuevo ránking publicado el lunes, ya que solo se contaron los partidos de la Copa Árabe después de que se publicaran las clasificaciones anteriores el 19 de noviembre.

Los diez primeros lugares permanecen sin cambios, con Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania y Croacia en ese orden detrás de España.

España ganó la clasificación del Grupo E para la Copa del Mundo y se enfrentará a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en el Grupo H en el torneo de 2026, que será coanfitrión por Estados Unidos, Canadá y México.

