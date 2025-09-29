Deportes - 29/9/25 - 12:00 AM
Fajardo vuelve anotar doblete en Ecuador
El delantero panameño José Fajardo sigue encendido, al anotar nuevamente un doblete en la primera división del fútbol de Ecuador, guiando al triunfo de su equipo, Universidad Católica, 2-1, sobre el Deportivo Cuenca.
Fajardo, quien fue titular en el encuentro, marcó sus anotaciones a los minutos 44’ y 66. El atacante istmeño es uno de los fijos en las convocatorias del técnico Thomas Christiansen para la selección nacional y sin duda volverá a estar cuando revelen la lista esta semana.