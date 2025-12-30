FIFA recibe más de $150 millones de peticiones de entradas, cifra récord

La FIFA anunció este lunes que ha recibido más de 150 millones de peticiones de entradas para el Mundial de 2026 durante la fase de venta abierta el pasado día 11, cifra que supone la mayor demanda de la historia de la competición.

El número de solicitudes de aficionados de más de 200 países representa una demanda 30 veces superior al número de entradas disponibles y es también 3.4 veces mayor a la cifra total de espectadores presentes en los 964 partidos de las 22 ediciones anteriores de del Mundial celebradas desde 1930.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la demanda 30 veces mayor a la oferta de entradas en los primeros 15 días de venta es "una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados de más de 200 países".

"Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol", añadió Infantino.