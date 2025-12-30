Deportes - 30/12/25 - 12:00 AM

FIFA recibe más de $150 millones de peticiones de entradas, cifra récord

Por: Madrid EFE -

La FIFA anunció este lunes que ha recibido más de 150 millones de peticiones de entradas para el Mundial de 2026 durante la fase de venta abierta el pasado día 11, cifra que supone la mayor demanda de la historia de la competición.

El número de solicitudes de aficionados de más de 200 países representa una demanda 30 veces superior al número de entradas disponibles y es también 3.4 veces mayor a la cifra total de espectadores presentes en los 964 partidos de las 22 ediciones anteriores de del Mundial celebradas desde 1930.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la demanda 30 veces mayor a la oferta de entradas en los primeros 15 días de venta es "una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados de más de 200 países".

"Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol", añadió Infantino.

Te puede interesar

Steelers-Ravens, juego estelar de última fecha

Steelers-Ravens, juego estelar de última fecha

 Diciembre 30, 2025
Nacional de Béisbol Juvenil mantendrá formato de competencia

Nacional de Béisbol Juvenil mantendrá formato de competencia

 Diciembre 30, 2025
Proponen incentivo económico a entrenadores deportivos

Proponen incentivo económico a entrenadores deportivos

 Diciembre 30, 2025
FIFA recibe más de $150 millones de peticiones de entradas, cifra récord

FIFA recibe más de $150 millones de peticiones de entradas, cifra récord

Diciembre 30, 2025
Anthony Joshua sobrevive a accidente automovilístico

Anthony Joshua sobrevive a accidente automovilístico

 Diciembre 30, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera