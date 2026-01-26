Finfirinsiti se impone en el Handicap Club Activo 20-30 Panamá Noreste

Finfirinsiti se consagró ganador de la carrera correspondiente al Handicap Club Activo 20-30 Panamá Noreste, organización sin fines de lucro fundada en 1989 y dedicada a servir a la niñez panameña y a las comunidades más vulnerables.

El ejemplar cruzó la meta con un registro final de 1:01:0 exactos, cronometro parciales de 23:1 para los primeros 400 metros y 48:0 segundos en la media milla, demostrando un buen rendimiento en la pista.

La ceremonia de premiación fue encabezada por el presidente del Club Activo 20-30 Panamá Noreste, José Díaz, quien entregó el reconocimiento al propietario Federico Lau, representante de Mercedes Racers.

Asimismo, Abdiel Aizprua hizo entrega del premio al entrenador Jorge Lau Cruz, reconocimiento que fue recibido por Federico Lau. El premio al jinete ganador Abdiel Jaén, fue entregado por Alberto Gutiérrez, destacando su excelente labor en la carrera.

El reconocimiento al mozo de corral , Jonathan Alvarado, fue otorgado por Alyskair Morrison, mientras que Edson Arauz entregó el premio al palafrenero Vernon Andeson.