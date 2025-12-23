Franklin Archibold se une a equipo italiano de ciclismo

El ciclista panameño Franklin Archibold da un paso importante en su carrera profesional al integrarse oficialmente al equipo italiano Team Solution Tech Nippo Rali, conjunto que participa activamente en los circuitos del UCI Europe Tour, uno de los más competitivos del continente.

Archibold llega al equipo en el momento más maduro de su carrera, tras consolidarse como la referencia del ciclismo panameño y demostrar que tiene el nivel necesario para competir en las carreteras más exigentes de Europa.

Serge Parsani, jefe de filas del equipo, destacó el potencial del panameño: "Estamos muy contentos con la llegada de Franklin. A pesar de no haber tenido aún una experiencia continua en Europa, ha demostrado su valor con resultados contundentes a nivel continental. Su victoria en el Circuito Montañés fue la prueba definitiva. Creemos que nuestro entorno es el contexto ideal para que dé ese paso definitivo y exprese plenamente su potencial en las grandes ligas del ciclismo".

Con este fichaje, el Team Solution Tech – Nippo – Rali no solo apuesta por la potencia y la velocidad de Archibold, sino que también fortalece su presencia en el mercado latinoamericano, posicionándose como una escuadra clave para el desarrollo de talentos con proyección mundial.