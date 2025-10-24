Gira internacional ‘Luchadoras de Iberoamérica’ estuvo en Panamá

Desde el 20 al 23 de octubre estuvo en Panamá la gira internacional ‘Luchadoras de Iberoamerica’, organizada por el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional de Lucha Olímpica.

La gira visitó la ciudad de Chitré y la ciudad de Panamá, pero hubo participación de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Panamá Oeste , Panamá Centro, Colón y Gunayala la Universidad de Udelas.

En el encuento se trataron diversos temas los cuales estuvieron a cargo de Marina Rueda, de España y Mariana Díaz, de México.

Entre los temas tratados están: Safe Sport (Prevención de abusos): Formación básica en conceptos de deporte seguro. Herramientas para detectar y actuar ante posibles casos de abuso (sexuales o no) en el deporte.

Salud y control de peso: Prevención de trastornos alimenticios y prácticas de riesgo. Talleres prácticos sobre nutrición y rendimiento seguro.

Formación y desarrollo: Capacitación de entrenadores y atletas en género, liderazgo y acompañamiento seguro. Estrategias para mejorar la captación y retención de niñas y adolescentes en la lucha.

Promoción de valores olímpicos: Igualdad, respeto y juego limpio como pilares del desarrollo deportivo.