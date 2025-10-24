Deportes - 24/10/25 - 12:00 AM

Gira internacional ‘Luchadoras de Iberoamérica’ estuvo en Panamá

Por: Redacción critica.pa@epasa.com -

Desde el 20 al 23 de octubre estuvo en Panamá la gira internacional ‘Luchadoras de Iberoamerica’, organizada por el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional de Lucha Olímpica.

La gira visitó la ciudad de Chitré y la ciudad de Panamá, pero hubo participación de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Panamá Oeste , Panamá Centro, Colón y Gunayala la Universidad de Udelas.

En el encuento se trataron diversos temas los cuales estuvieron a cargo de Marina Rueda, de España y Mariana Díaz, de México.

Entre los temas tratados están: Safe Sport (Prevención de abusos): Formación básica en conceptos de deporte seguro. Herramientas para detectar y actuar ante posibles casos de abuso (sexuales o no) en el deporte.

Salud y control de peso: Prevención de trastornos alimenticios y prácticas de riesgo. Talleres prácticos sobre nutrición y rendimiento seguro.

Formación y desarrollo: Capacitación de entrenadores y atletas en género, liderazgo y acompañamiento seguro. Estrategias para mejorar la captación y retención de niñas y adolescentes en la lucha.

Promoción de valores olímpicos: Igualdad, respeto y juego limpio como pilares del desarrollo deportivo.

