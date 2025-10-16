Glasnow y Ohtani abrirán juegos 3 y 4; Cerveceros no han decidido

Tyler Glasnow y Shohei Ohtani fueron designados para abrir por los Dodgers de Los Angeles para los partidos 3 y 4 respectivamente de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional que disputan ante los Cerveceros de Milwaukee.

La serie, con ventaja de 2-0 a favor de los Dodgers, se reanuda hoy con el tercer partido en el Dodgers Stadium a partir de las 5:08 de la tarde.

Glasnow ha tenido dos apariciones en la actual postemporada. Ambas en la Serie Divisional contra los Phillies, incluida una apertura de seis entradas sin permitir carrera.

Por su parte, Ohtani abrirá mañana viernes en lo que será su primera apertura desde que lanzó el 4 de octubre contra los Filis en la serie divisional.