Deportes - 14/11/25 - 12:00 AM

Haaland acerca a Noruega al Mundial

Erling Haaland anotó nuevamente y Noruega se acercó aún más a clasificar para la Copa del Mundo por primera vez desde 1998 al vencer el jueve4-1 a Estonia en Oslo.

La victoria prácticamente asegura un lugar para Noruega, que ha sido un potente anotador, en el torneo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. Noruega tiene una diferencia de goles muy superior en comparación con Italia, que ocupa el segundo lugar y está seis puntos detrás en el Grupo I.

Te puede interesar

Panameño Adalberto Carrasquilla no será suspendido por lesión a Kevin Mier

Panameño Adalberto Carrasquilla no será suspendido por lesión a Kevin Mier

 Noviembre 13, 2025
Panamá es octavo en el ránking mundial de la WBSC

Panamá es octavo en el ránking mundial de la WBSC

Noviembre 13, 2025
Carlos Alcaraz busca ratificar el número 1

Carlos Alcaraz busca ratificar el número 1

 Noviembre 13, 2025
Panamá, sin margen de error, busca encaminar su ruta al Mundial 2026

Panamá, sin margen de error, busca encaminar su ruta al Mundial 2026

 Noviembre 13, 2025
CAI vence al Sporting y avanza a semifinales del torneo Clausura

CAI vence al Sporting y avanza a semifinales del torneo Clausura

Noviembre 13, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas