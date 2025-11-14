Deportes - 14/11/25 - 12:00 AM
Haaland acerca a Noruega al Mundial
Erling Haaland anotó nuevamente y Noruega se acercó aún más a clasificar para la Copa del Mundo por primera vez desde 1998 al vencer el jueve4-1 a Estonia en Oslo.
La victoria prácticamente asegura un lugar para Noruega, que ha sido un potente anotador, en el torneo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. Noruega tiene una diferencia de goles muy superior en comparación con Italia, que ocupa el segundo lugar y está seis puntos detrás en el Grupo I.