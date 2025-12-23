Harry Kane elogia la ‘energía imparable’ del Bayern Munich

Una victoria por 4-0 en Heidenheim el domingo significó que el equipo de Vincent Kompany termina 2025 con nueve puntos de ventaja en la Bundesliga, bien encaminado para retener el título que ganó en mayo.

“Fue un año increíble. Poder ganar la liga con este equipo fue realmente especial para mí. Sentí que desde ese momento, incluso en el Mundial de Clubes (en junio), comenzamos a construir un espíritu y una energía de equipo que es difícil de romper”, señaló Harry Kane.