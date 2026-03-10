El portero del Barcelona Joan García ha afirmado en la víspera de la ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle inglés, que el conjunto azulgrana ha aprendido de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, en las que el 4-0 de la ida "condicionó la eliminatoria".

"Hemos aprendido de la eliminatoria contra el Atlético, donde el partido de ida nos condicionó. El equipo sabe que nuestro rival buscará sacar el mejor resultado posible, sobre todo en casa, y tomamos aquel enfrentamiento como ejemplo para guiarnos y no cometer los mismos errores", ha explicado el portero catalán.

Desde la sala de prensa del estadio St. James’ Park, García ha reconocido que, tras las derrotas ante el Atlético y el Girona a domicilio, el equipo azulgrana ha mejorado en aspectos clave, especialmente en la presión.

"Antes, muchas veces presionábamos sin estar bien estructurados y ahora hemos dado un paso adelante. Se ha notado en los últimos partidos", ha indicado.

Por su parte, Eddie Howe, técnico del Newcastle United, aseguró que el rol de no favoritos les ha beneficiado en otras ocasiones y que necesitan usar todos los puntos psicológicos a su favor.

El entrenador de los 'Magpies' habló en rueda de prensa previa al partido contra el Barcelona y aceptó el papel de no favoritos que tienen contra los 'blaugrana', que ya les batieron en la fase de grupos en St. James' Park.

"El rol de no favorito nos ha ayudado cuando tenemos los pronósticos en contra y necesitamos todos los puntos psicológicos que tengamos", dijo Howe.

"Podemos coger mucho del partido de la fase de grupos. Cuando pasas por esa experiencia, puedes aprender cosas para este. Ese día jugamos bien, especialmente en la primera parte, y tuvimos muchas ocasiones. No las aprovechamos y ellos sí. Tuvimos nuestros momentos y no los aprovechamos. Ésa es la clave y nos pasó lo mismo contra el City el fin de semana".