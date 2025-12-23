Inauguran Estadio Infantil de Béisbol Severino González

El exgrandes ligas Severino González fue el encargado de hacer el corte de cinta inaugural del Estadio de Béisbol Infantil que lleva su nombre y que está ubicado en Santiago de Veraguas.

Una nota de prensa de Pandeportes informó que la obra forma parte del Proyecto 12 Canchas y que está orientada a fortalecer el desarrollo del béisbol formativo y comunitario en la región.

El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, destacó que esta infraestructura responde a las necesidades actuales del béisbol infantil y está diseñada para brindar un espacio seguro, funcional y adecuado para la formación de niños y jóvenes.

Además, señaló que se proyectan mejoras a futuro, como la posible instalación de grama sintética en áreas cercanas a las graderías, con el fin de reducir el deterioro causado por el alto tránsito de personas y garantizar la durabilidad del estadio.