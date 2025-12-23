Deportes - 23/12/25 - 12:00 AM

Inauguran Estadio Infantil de Béisbol Severino González

Por: Redacción criticapa@epasa.com -

El exgrandes ligas Severino González fue el encargado de hacer el corte de cinta inaugural del Estadio de Béisbol Infantil que lleva su nombre y que está ubicado en Santiago de Veraguas.

Una nota de prensa de Pandeportes informó que la obra forma parte del Proyecto 12 Canchas y que está orientada a fortalecer el desarrollo del béisbol formativo y comunitario en la región.

El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, destacó que esta infraestructura responde a las necesidades actuales del béisbol infantil y está diseñada para brindar un espacio seguro, funcional y adecuado para la formación de niños y jóvenes.

Además, señaló que se proyectan mejoras a futuro, como la posible instalación de grama sintética en áreas cercanas a las graderías, con el fin de reducir el deterioro causado por el alto tránsito de personas y garantizar la durabilidad del estadio.

