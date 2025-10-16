Inicia colocación de grama sintética al Estadio Mariano Bula de Colón

El estadio Mariano Bula de colón va tomando forma y es una realidad que pronto los habitantes de esta provincia tendrán nuevamente un coliseo para la práctica del béisbol.

Una nota de prensa de Pandeportes informó que ya iniciaron los trabajos de colocación de la grama sintética, la primera a nivel nacional sin SBR (caucho granulado), que evita la contaminación ambiental, permite mayor durabilidad y eleva el estándar para un mejor nivel de juego.

Los trabajos, a cargo de la Corporación Abisal Panamá, tomarán alrededor de 25 a 40 días dependiendo las condiciones climáticas en la Costa Atlántica.

El nuevo césped sintético es elaborado en Alicante, España y entre las ventajas principales está la durabilidad, al no utilizar caucho granulado su mantenimiento es menor y se convierte en la primera cancha del país que cuida el medio ambiente ya que sólo lleva arena.

Además, permite mayor rendimiento a toda hora para jugar béisbol, tendrá tonalidades verde y marrón en la zona de advertencia y mayor permeabilidad para filtrar más rápido el agua que una grama natural.

Esta grama sintética no se cose y se une con pegamento poliuretánico para evitar lesiones.

El estadio, con una capacidad para 5,000 aficionados y estacionamientos para 102 vehículos, tendrá locales comerciales, baños con vestidores para deportistas, clubhouse, baños públicos, salón de conferencias, dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores por dormitorio, cabinas de prensa, enfermería, luminarias, pantalla y cintillos publicitarios de última generación.