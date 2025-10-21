Jannik Sinner no jugará por Italia en las Finales de la Copa Davis

Jannik Sinner no competirá por el anfitrión Italia —campeón defensor por dos veces consecutivas— en la Final 8 de la Copa Davis el próximo mes, pero Carlos Alcaraz fue incluido en el equipo de España el lunes.

También jugará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre el tercer clasificado Alexander Zverev para Alemania y el número ocho Lorenzo Musetti para Italia.

“Aunque todavía es muy doloroso para nosotros, entendemos y respetamos la decisión de Jannik, que llega al final de una temporada larga e intensa. Estamos seguros de que pronto volverá a vestir la camiseta del equipo nacional”, señaló Angelo Binaghi, presidente de la federación italiana de tenis.