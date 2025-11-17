Deportes - 17/11/25 - 12:00 AM

Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz y defiende título de las Finales ATP

Por: Italia EFE -

La última entrega de la rivalidad “Sincaraz” para 2025 fue para Jannik Sinner.

Sinner, segundo clasificado del mundo, venció el domingo por 7-6 (4), 7-5 al número uno, Carlos Alcaraz, por el trofeo de las Finales ATP, en el sexto enfrentamiento de este año entre los dos jugadores que están dominando el tenis masculino.

Sinner defendió el título ante sus seguidores locales italianos, logrando su segunda victoria sobre Alcaraz este año después de haber vencido también al español en la final de Wimbledon.

“Fue una temporada increíble”, dijo Sinner. “Terminarla de esta manera, ante mis seguidores italianos, es muy especial para mí.”

Alcaraz ya había asegurado el puesto número 1 para terminar la temporada y estaba disputando su primera final en el evento para los ocho mejores jugadores del año.

