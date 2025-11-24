Jorge Castelblanco es bicampeón y suma cuarto título en Maratón de Panamá

El panameño Jorge Castelblanco se convirtió en bicampeón de la Maratón Internacional de Panamá, al ganar la edición N.°49 de esta tradicional carrera que se disputa anualmente en la ciudad capital.

Castelblanco se impuso en la rama masculina de esta carrera, al registrar un tiempo de 2h27:40.

Cabe destacar que Castelblanco ganó por segundo año consecutivo esta prueba, luego de que el año pasado ganara con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 37 segundos.

Para Castelblanco, maratonista que también ha competido en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, es su cuarta victoria en la Maratón Internacional de Panamá, logrando también triunfos en las ediciones 2021 y 2022.

Un hecho a resaltar del evento fue la participación del volante de la selección panameña Adalberto Carrasquilla, quien realizó el recorrido de 5 kilómetros.

Carrasquilla, que logró la clasificación al Mundial 2026 con Panamá el pasado martes, señaló tras finalizar la prueba que fue "una experiencia muy bonita en donde había una energía muy positiva y yo quería vivir esta experiencia y me lo disfrute".

En la rama femenina, el primer lugar fue para la colombiana Raquel Palmenia Agudelo, quien detuvo el cronómetro en 2h52:16.

En esta edición participaron corredores de países como El Salvador, Colombia, Coste Rica, Guatemala, Venezuela, Perú, Argentina, Brasil, Nicaragua, Belice, Honduras, Paraguay, Trinidad y Tobago, Ecuador, Curazao, Cuba, Estados Unidos, España, Japón, China y otros.