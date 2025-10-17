José Caballero, invitado de honor en evento de Copa América

En el marco de la disputa del grupo B de la primera edición de la Copa América de Béisbol, la organización de este torneo rendirá homenaje al grandes ligas panameño que milita en los Yankees de Nueva York, José Caballero.

Una nota de prensa detalla que Caballero será el invitado de honor el 12 de noviembre en la Cena Benéfica de este torneo internacional que arrancará en el grupo B al día siguiente (13 de noviembre).

El evento tendrá lugar en el Hotel La Compañía, en Casco Viejo y marcará el inicio de este esperado y pionero torneo.

La actividad recaudará fondos en beneficio del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, el centro pediátrico más grande y completo del país.

“Es un verdadero honor recibir al hijo de Panamá como nuestro distinguido invitado en este evento excepcional, que contará con la presencia de las principales autoridades, líderes empresariales y filántropos del país, en beneficio del bien común”, señala una nota de prensa de la organización del evento.