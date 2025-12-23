Kansas City Chiefs cambiarán de casa

Los Chiefs de Kansas City anunciaron que dejarán su antiguo hogar en el Estadio Arrowhead por un nuevo estadio techado que se construirá al otro lado de la frontera estatal entre Kansas y Missouri, y que estará listo para el inicio de la temporada 2031.

El anuncio se produjo poco después de que un consejo de legisladores de Kansas votara por unanimidad dentro de una sala llena en el Capitolio estatal para permitir la emisión de bonos STAR, que cubrirán hasta el 70% del costo del estadio y del distrito de uso mixto que lo acompañará.