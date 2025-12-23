Deportes - 23/12/25 - 12:00 AM

Kansas City Chiefs cambiarán de casa

Los Chiefs de Kansas City anunciaron que dejarán su antiguo hogar en el Estadio Arrowhead por un nuevo estadio techado que se construirá al otro lado de la frontera estatal entre Kansas y Missouri, y que estará listo para el inicio de la temporada 2031.

El anuncio se produjo poco después de que un consejo de legisladores de Kansas votara por unanimidad dentro de una sala llena en el Capitolio estatal para permitir la emisión de bonos STAR, que cubrirán hasta el 70% del costo del estadio y del distrito de uso mixto que lo acompañará.

Te puede interesar

Andreas Christensen sufre grave lesión

Andreas Christensen sufre grave lesión

 Diciembre 22, 2025
Flick destaca mentalidad y actitud de sus jugadores

Flick destaca mentalidad y actitud de sus jugadores

 Diciembre 22, 2025
Firpo gana su undécimo título en El Salvador

Firpo gana su undécimo título en El Salvador

Diciembre 22, 2025
Sustituto de Mahomes también se lesiona

Sustituto de Mahomes también se lesiona

 Diciembre 22, 2025
Marruecos inaugura Copa Africana con triunfo

Marruecos inaugura Copa Africana con triunfo

 Diciembre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos
Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!

Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!