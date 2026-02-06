Los New England Patriots tendrán su sello latino en el Súper Bowl
Los New England Patriots están rumbo al Súper Bowl LX, y cuando salten al campo en Santa Clara lo harán con tres jugadores de raíces latinas en el roster. Uno de ellos es Jaylinn Hawkins, safety de ascendencia panameña, que disputará el partido más importante de la NFL.
Hawkins llega al Súper Bowl como pieza clave de una defensiva que ha sido decisiva en los playoffs, en una temporada donde su rol y su producción alcanzaron uno de los puntos más altos de su carrera.
¿Quién es Jaylinn Hawkins y por qué su presencia en el Súper Bowl LX importa?
Jaylinn Hawkins es un safety con herencia panameña que forma parte de la defensiva de los Patriots desde la temporada del 2024. En el Campeonato de la AFC, aportó tres tacleadas y dos asistencias en un duelo cerrado que terminó 10-7, mostrando solidez en un partido definido por detalles.
Su presencia en el Súper Bowl LX representa talento latino activo y protagonista, no solo una historia de origen. Hawkins llega como un jugador probado, con experiencia y confianza en su rol defensivo.
¿Qué papel ha tenido Hawkins en el éxito defensivo de los Patriots?
Durante la temporada regular de 2025, Hawkins fue uno de los pilares de la defensiva de Nueva Inglaterra. Cerró el año con 71 tacleadas totales (45 en solitario), 1.5 capturas, seis pases defendidos, cuatro intercepciones y un balón forzado en 15 partidos.
Además, acumuló 836 jugadas defensivas, el segundo total más alto de su carrera, una señal clara de la confianza del cuerpo técnico. Su impacto ha sido constante, no ocasional.
¿Qué experiencia trae Hawkins a este escenario?
Hawkins fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft de la NFL 2020, con la selección global 134, por los Atlanta Falcons. Esa trayectoria le dio rodaje temprano en la liga antes de consolidarse con los Patriots.
Esa experiencia hace que el escenario del Súper Bowl no le quede grande. Para Nueva Inglaterra, Hawkins no es un proyecto: es una herramienta lista para ser usada en el momento más exigente del año.
¿Qué deben saber los aficionados latinos rumbo al Súper Bowl LX?
Jaylinn Hawkins no llega como suplente ni como nota de color. Llega como defensor clave en una unidad que ha sostenido a los Patriots y que ahora deberá contener a uno de los ataques más completos de la NFL.
Para la comunidad latina, su presencia en el Súper Bowl LX confirma algo claro: el talento latino no solo llega a la NFL, sino también responde cuando el título está en juego.