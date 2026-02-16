Sucesos - 16/2/26 - 08:25 PM

Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas

Un niño de cinco años murió ahogado en el río Santa María, en Veraguas. Autoridades reiteran medidas de precaución ante crecidas y falta de guardavidas.

 

Por: Melquiades Vásquez / Crítica -

Tragedia en Veraguas: Un niño de cinco años murió ahogado la tarde de este lunes en el río Santa María, en el sector conocido como la toma de agua del IDAAN, en la provincia de Veraguas, hecho que generó profundo dolor y consternación entre sus familiares.

El lamentable suceso fue confirmado por el SINAPROC de Veraguas, cuyos equipos acudieron al lugar tras recibir la alerta de los parientes del menor.

Según informes preliminares, el pequeño se encontraba junto a su familia disfrutando de un baño en el río Santa María cuando, en un momento no precisado, notaron su ausencia. De inmediato iniciaron la búsqueda en los alrededores hasta ubicarlo dentro del afluente. En medio de la desesperación, alertaron a los bomberos y a unidades del SINAPROC, con la esperanza de salvarle la vida.

Sin embargo, al llegar el equipo de rescate y salvavidas, el menor ya no presentaba signos vitales. Pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento en el sitio, provocando escenas de profundo dolor entre sus seres queridos.

Las autoridades reiteraron que previamente habían emitido advertencias sobre los riesgos en ríos y balnearios, especialmente durante las festividades de Carnavales, cuando aumenta la presencia de bañistas. También señalaron que varios de estos puntos no cuentan con guardavidas permanentes.

Cabe destacar que el río Santa María registró recientemente fuertes crecidas y cabezas de agua, lo que incrementa su peligrosidad debido a corrientes impredecibles y variaciones en la profundidad.

Los estamentos de seguridad hicieron un llamado urgente a la población a extremar las medidas de precaución, en especial con menores de edad, y evitar ingresar a ríos que hayan presentado aumentos significativos en su caudal.

Este trágico hecho enluta a una familia veragüense y vuelve a encender las alertas sobre la importancia de la vigilancia constante y el respeto a las recomendaciones de las autoridades durante la temporada festiva y el periodo lluvioso en la cordillera central.

