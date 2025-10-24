Deportes - 24/10/25 - 12:00 AM

Lucha olímpica de Panamá sumó dos de oro en Centroamericanos

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La lucha olímpica dio a Panamá dos medallas de oro en la segunda jornada de este deporte en los Juegos Deportivos Centroamericanos, cuyas competencias se realizan en la ciudad subsede de Tegucigalpa, Honduras.

Una de las medallas de oro obtenidas ayer jueves fue la de Chaneth Simmonds, quien ganó en la categoría de los 75 kilos.

En esta categoría, la medalla de plata fue la hondureña Saidy Chávez, mientras que la de bronce fue para la nicaragüense Hetzel Alguera.

La segunda presea de oro fue para Jeanice Mejía en los 57 kilos. La presea de plata fue la salvadoreña Jacqueline Hernández de El Salvador, mientras que la de bronce fue para la hondureña Brenda Bailey.

Las dos medallistas de oro panameñas se unen a Robert Pérez, quien el miércoles conquistó también la presea dorada en la categoría -60 kilos estilo grecorromano.

Cabe destacar que en la jornada de ayer jueves también ganaron medallas en la lucha olímpica Paola Porras, quien obtuvo bronce en la categoría de los 50 kilos, además de Yajahira Ibarra, quien logró plata en los 62 kilos.

Otros deportes que en la jornada de ayer sumaron medallas fueron los de tiro con arco, Kickboxing y karate.

En el tiro con arco Panamá logró medalla de bronce en Recurvo Femenino por equipo (70 metros), siendo integrado por Miriam González, Gisela Cowan y Emma Durán.

En el Kickboxing Samuel Díaz obtuvo medalla de bronce en la categoría -57 kilos y el karate agregó cuatro de bronce por intermedio deMarwan Zayed (-84 kios), Keyla Castillo (+68 kilos), Cristian Tello (+84 kilos) y Luis Gálvez (-75 kilos).

