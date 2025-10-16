Lucha olímpica, lista para los Juegos Centroamericanos

La lucha olímpica será otro de los deportes que estarán en disputa durante los Juegos Deportivos Centroamericanos que tendrán su sede principal en Guatemala. No obstante, este deporte tendrá como subsede la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

La federación panameña de este deporte reveló los integrantes de la delegación que representará los colores patrios en esta justa regional deportiva.

En la rama femenina (estilo libre) las seleccionadas son Paola Porras (50 kilos), Yusneiry Agrazal (53 kilos), Jeanice Mejía (57 kilos), Yahaira Ibarra (62 kilos), Irichell Vargas (68 kilos) y Chanett Simmons (76 kilos).

En la rama masculina, estilo libre, los seleccionados son Kevin Carrasco (57 kilos), Steven López (65 kilos), Wilfrido Samaniego (70 kilos), Ángel Cortés (86 kilos), Eduardo Vega (97 kilos) y Orlando Arispe (125 kilos).

Por su lado, en el estilo grecorromano, competirán Robert Pérez (60 kilos), Royglen Temple (72 kilos), Edwin Moreno (77 kilos), Manuel Brown (87 kilos) y Juan Cantillo (130 kilos).

En el cuerpo técnico estarán Iván Castillo (entrenador estilo libre); Ramón Mena (entrenador estilo grecorromano); y Darnelio Jiménez (delegado).