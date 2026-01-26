Manchester United derrota al Arsenal

El Manchester United venció 3-2 al Arsenal en la jornada 23 de la Premier League, en un partido disputado en el Emirates Stadium que se resolvió en los minutos finales. El resultado modificó el desarrollo del encuentro, aunque mantiene al conjunto local en la cima del campeonato.

Con este resultado, Manchester United llegó a 38 puntos y se colocó en el lugar 13 de la tabla, mientras que Arsenal se mantiene como líder de la Premier League con 50 unidades, pese a la derrota en casa, tras un partido que tuvo cambios constantes en el marcador hasta el final.