Manny Pacquiao vuelve al ring el 18 de abril

Manny Pacquiao aún no ha concluido su carrera en el boxeo y regresará al cuadrilátero el 18 de abril para enfrentar al excampeón mundial superligero Ruslan Provodnikov en una exhibición de peso wélter a 10 asaltos.

Pacquiao, de 47 años, peleó por última vez el 19 de julio contra el campeón wélter del Consejo Mundial de Boxeo, Mario Barrios, quien lo venció por decisión dividida. Dos de los jueces dictaminaron un empate y Max DeLuca le dio a Barrios la victoria por 115-113.