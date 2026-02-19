Deportes - 19/2/26 - 12:00 AM

Manny Pacquiao vuelve al ring el 18 de abril

Manny Pacquiao aún no ha concluido su carrera en el boxeo y regresará al cuadrilátero el 18 de abril para enfrentar al excampeón mundial superligero Ruslan Provodnikov en una exhibición de peso wélter a 10 asaltos.

Pacquiao, de 47 años, peleó por última vez el 19 de julio contra el campeón wélter del Consejo Mundial de Boxeo, Mario Barrios, quien lo venció por decisión dividida. Dos de los jueces dictaminaron un empate y Max DeLuca le dio a Barrios la victoria por 115-113.

Te puede interesar

FIFA va tras jugadores que se tapan la boca para proferir insultos racistas

FIFA va tras jugadores que se tapan la boca para proferir insultos racistas

 Febrero 18, 2026
Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

 Febrero 18, 2026
Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Febrero 18, 2026
Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

 Febrero 18, 2026
Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

 Febrero 18, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital